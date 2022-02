Pasqual: “Inter la più forte, alti e bassi capitano. Lautaro? Da capire…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri e dell'attaccante argentino in un momento molto delicato

Manuel Pasqual ha parlato in diretta durante TMW Radio del momento che sta attraversando l'Inter, reduce dalla sconfitta col Sassuolo. Queste le sue parole: "Per me sono la squadra più forte e più adatta per andare a vincere lo Scudetto. In una stagione gli alti e bassi capitano, il Sassuolo poi sta mettendo chiunque in difficoltà, soprattutto chi se la gioca a viso aperto".