Pasqual: “Pensavo Inter fosse Lukaku-dipendente. Inzaghi sta dando un gioco diverso”

L'ex esterno della Fiorentina Manuel Pasqual, intervistato da Tmw Radio, ha parlato dell'Inter e della sfida di domenica tra Milan e Napoli

"Il Napoli è una squadra che ha subito troppi infortuni, in più reparti, tutti condizionanti. Dall'altra parte il Milan a livello offensivo sta zoppicando, e non ha ancora trovato una stabilità difensiva".

"Penso sia difficile sia per Sarri che per Mourinho. Sarri ha metodologie di gioco abbastanza diverse rispetto agli altri allenatori e serve tempo. Mourinho si è ritrovato a sparare un po' sui suoi giocatori dopo la debacle in Europa, ma la storia parla per lui, e può far bene".