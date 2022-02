Pasqual: “Perisic? Ecco come è riuscito a diventare esterno a sinistra”

Le considerazioni dell'ex laterale mancino sul croato che all'Inter sta rivestendo lo stesso ruolo

Gli ultimi due anni hanno permesso ad Ivan Perisic di compiere un'evoluzione importante. Il croato, grazie al lavoro svolto con Antonio Conte, è diventato un esterno perfetto in una mediana a cinque, ovvero il modulo attuale dell'Inter. Del suo percorso ha parlato Manuel Pasqual, ex laterale mancino, nell'intervista a TMW: "Fisicamente è messo bene, ma è riuscito mettere dentro anche tanta fase difensiva. Perché quando difendi devi essere in area di rigore, ma serve anche grande passo nell'uno-contro-uno".