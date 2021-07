Pasqual: “Scudetto? Inter un passo avanti. Impronta Conte, con Inzaghi…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del ruolo dei nerazzurri nel prossimo campionato di Serie A

Manuel Pasqual, ex terzino di Fiorentina ed Empoli, ai microfoni di TMW ha parlato tra le altre cose del campionato che sta per iniziare: "L'Inter parte con un passo avanti. Conte è riuscito a dare una sua impronta la scorsa stagione e Inzaghi sarà in grado di continuare il percorso. Il ritorno di Allegri darà il giusto equilibrio alla Juventus per tornare a lottare per lo Scudetto. Poi spero nella Fiorentina: dopo il caos successivo a Gattuso mi auguro si possa trovare la strada giusta per tornare ai livelli che gli competono".