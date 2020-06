Per parlare delle ultime mosse di mercato in Serie A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il decano dei procuratori italiani Claudio Pasqualin. A proposito del futuro di Cavani, ha detto: “E’ proibitivo per tanti, è un bel rebus il suo. La prima pista era quella dell’Inter e rimane ancora valida. Si sta muovendo molto il club, abbiamo visto con Hakimi”.