Le parole dell'agente: "Non credo che questi continui cambiamenti di Fonseca se davvero dovesse giocare con Abraham e Morata, non giovano"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Claudio Pasqualin, agente, ha parlato così verso il di questa sera: “Un derby sbilanciato. La bilancia pende a favore dell’Inter. E non credo che questi continui cambiamenti di Fonseca se davvero dovesse giocare con Abraham e Morata, non giovano. Deve chiarirsi le idee. Farà bene a fare in fretta”.