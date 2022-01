Pasqualin: “Dybala? Marotta è stato esplicito. Mi auguro che la Juve…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Claudio Pasqualin, avvocato e giornalista, ha parlato così di Dybala

"Più il tempo passa e, se gli interessi dovessero divergere, e più Dybala si sente forte. La scadenza lo rende tale, lo stesso discorso vale con Mbappé. Il fatto però che si parli ma non si fermi, pone dei seri dubbi. Il giocatore interessa, anche Marotta è stato esplicito a riguardo: mi auguro per la Juve che febbraio possa essere il mese decisivo, io non mi priverei di uno come lui".

"Io non credo che si possa fare, guardando al conto alla rovescia. Un trasferimento pesante come questo di solito a gennaio non si realizza e credo che il giovanotto si sia chiuso in una sorta di silenzio-dissenso, che la dice lunga. Probabile che abbia scelto la Juventus, nonostante abbia lusinghe dalla Premier, ma ormai sarà a giugno. Per quanti sforzi possa fare la Fiorentina, non riuscirà a venderlo adesso".