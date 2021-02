Pasqualin: “Inter, in Cina tremendi. Suning ha un ordine chiaro”

Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di TMW, Claudio Pasqualin ha parlato anche del futuro che attende l’Inter: “Va capita la situazione, perché in Cina sono tremendi. Per dire, prova a non vaccinarti, poi lo vedi che succede. Se hanno deciso di chiudere i rubinetti lo fanno. Suning ha l’ordine di disimpegnarsi perché non vogliono più buttare via soldi nel calcio straniero. Con l’appeal che ha l’Inter, legittimo auspicare che la cosa si risolva, ma il momento è delicato. La squadra è forte, l’allenatore un vincente e si candidano prepotentemente allo Scudetto”.