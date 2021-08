Pasqualin: “Inter, con Correa si comincerebbe a ragionare. Inzaghi e Dzeko…”

Le considerazioni del noto esperto di diritto sportivo a proposito dei temi caldi di casa Inter

Claudio Pasqualin, esperto di diritto sportivo, ha così parlato ai microfoni di TMW Radio su alcuni temi del nostro calcio: "Lukaku? Ha confermato di essere importante per chiunque. L'Inter è andata molto bene comunque all'esordio senza di lui, seppure abbia trovato di fronte un Genoa dall'animo molle. Applausi però anche per Dzeko e per Inzaghi: la differenza è che loro però hanno vinto una partita, gli altri due uno Scudetto. Correa è ormai l'obiettivo conclamato ma fare affari con Lotito non è semplice: arrivasse anche lui, allora si comincerebbe a ragionare".