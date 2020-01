Intervenuto a Radio Sportiva, l’agente Claudio Pasqualin ha parlato del mercato dell’Inter che a gennaio potrebbe inserire in organico un centrocampista e un attaccante:

“Serie A molto incerta, la verità del mercato invernale che non decide può essere modificata. A fronte di una Juventus che non cambierà niente, ci può essere l’Inter che tra Vidal, Giroud e il ritorno di Sanchez può fare un salto in avanti”