Pasqualin: “Mercato interessante. Impressionato da Attiyat Allah. Il Napoli…”

Claudio Pasqualin, operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. Dalla Coppa del Mondo in Qatar alle rivelazioni, passando per il mercato e la Serie A: tanti temi trattati.

"In realtà non dovremmo aspettarci molto. La situazione economica non lo consente. Il mercato si fa in uscita ma anche in entrata. Pensare alle entrate fa specie. L’esperienza dice che il mercato di gennaio raramente è decisivo. Ma ho la sensazione che sarà un mercato interessante".