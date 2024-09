Le parole dell'agente: "Non ho trovato nessuno che non abbia pronosticato l'Inter come probabile vincitrice dello Scudetto"

Marco Astori Redattore 19 settembre - 22:30

Intervenuto ai microfoni di TMW, ClaudioPasqualin, agente, ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi: "Non ho trovato nessuno che non abbia pronosticato l'Inter come probabile vincitrice dello Scudetto. Anche ieri Inzaghi ha ricevuto ulteriori applausi, l'impostazione della squadra è stata molto, molto positiva, così come il coraggio di essere partiti con Lautaro in panchina.

È la favorita per lo Scudetto, sono tutti d'accordo. Così come tutti vedono la Juventus come principale rivale, seguita dal Napoli e dall'Atalanta, il problema è il Milan. Fonseca a rischio? Sì, la sensazione è questa. Può essere a rischio, un ulteriore ko può far sì che salti, in una gara come il derby poi...".