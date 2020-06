Pasqualin: “Vidal? Ha già detto la sua. L’Inter sta lavorando per un altro colpo”

Ospite di TMW Radio, il procuratore Claudio Pasqualin, durante Maracanà, ha parlato di calciomercato e in particolare delle mosse che si aspetta da Marotta e dall’Inter: “Va bene, come Conte lascia intendere, una media più alta come età. Vidal però ha già detto la sua nel calcio che conta. Nainggolan? Vedremo cosa accadrà, non è escluso che possa restare e diventare importante per Conte. Ma lui credo che punti molto, nonostante la giovane età, su Tonali. E’ quello il colpo per cui sta lavorando”.