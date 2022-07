Passarella: “Solo speculazioni sulla mia salute. Lautaro-Lukaku grande coppia”

L'ex difensore argentino, due stagioni con la maglia dell'Inter, ha allontanato le voci su una sua presunta malattia

Fabio Alampi

Le voci di una forma iniziale di alzheimer o parkinson, e più in generale da una malattia neurodegenerativa, avevano fatto preoccupare gli appassionati di calcio (e non solo) di tutto il mondo. Daniel Passarella, ex difensore goleador argentino con un passato anche all'Inter, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha voluto tranquillizzare sulle sue condizioni: "Ho 69 anni e ne ho già viste di tutti i colori, per cui non mi sorprendo più di niente. Conosco il mondo dell'informazione e so che c'è sempre più gente che vuole stupire pubblicando notizie di ogni genere, speculando soprattutto sulle persone famose".

Nel suo caso, però, si è parlato di gravi malattie. Non c'è nemmeno un lontano fondo di verità?

"Io posso assicurare tutti, anche i tanti amici italiani che sto bene e per fortuna non ho nessuna di quelle malattie di cui non conosco nemmeno il nome. Ho soltanto avuto un po' di depressione, questo sì, perché abbiamo attraversato tutti un brutto periodo, ma niente di più. Può succedere a tutti di essere tristi e chissà quante milioni di persone nel mondo si sono sentite depresse come me, ma da qui ad andare oltre ce ne vuole".

L'Inter, punta sulla ritrovata coppia Lukaku-Lautaro…

"Una grande coppia. Lautaro ormai è una certezza, perché segna sempre e in tutti i modi e poi quest'anno avrà una motivazione in più per arrivare al massimo della forma al Mondiale".