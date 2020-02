Cagliari, Passetti: “Nainggolan leader, certi avrebbe fatto bene. La speranza dei tifosi…”

Intervenuto nella trasmissione “Videolina Sport”, il direttore generale del Cagliari Mario Passetti ha parlato così di Radja Nainggolan, tornato in Sardegna in estate in prestito dall’Inter: “Nainggolan è un leader. Eravamo certi che avrebbe fatto bene e i tifosi stanno vedendo realizzata la loro grande speranza estiva. C’è ancora molto da fare, ma credo che di passi ne siano stati compiuti. Oggi il Cagliari è una società sempre più appetibile dove i calciatori, giovani e più esperti, vogliono approdare. Questo è un grande risultato”.

(CagliariCalcio.com)