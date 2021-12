Inter, primi passi per Scamacca e Frattesi: la formula proposta. Il Sassuolo…

La dirigenza nerazzurra fa sul serio per i due gioiellini neroverdi: si cerca un'intesa con il club emiliano

Tra i tanti nomi accostati all'Inter nell'ottica di ringiovanimento e italianizzazione della rosa spiccano quelli di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. I due gioiellini del Sassuolo sono in cima alla lista nerazzurra, e la dirigenza interista ha già mosso i primi passi. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ha fatto la sua doppia mossa con l'unica formula in questo momento a disposizione: il prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Carnevali li ritiene incedibili, mentre per l'estate pensa solo ad una cessione immediata a titolo definitivo. A che prezzo? Le schermaglie sono appena iniziate. Si parla di 40 milioni per il centravanti, mentre ancora non esiste una quotazione certa per il mediano. Anche per questo il Sassuolo prende tempo e spera che il campo faccia il resto: la partita può avere tempi lunghi, ma i campioni d'Italia hanno dimostrato di avere idee e tempismo".