Pastorello: “Agenti male del calcio? Luogo comune, i club ci hanno dato solo il 20% del dovuto”

Nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport, Federico Pastorello ha risposto così a chi accusa gli agenti, definendoli il male del calcio:

«È un luogo comune, le colpe vanno suddivise tra tutte le componenti. Si parla sempre delle commissioni agli agenti, ma non si dice mai che di questi milioni negli ultimi anni ne abbiamo visti solo il 20% dai club. I pagamenti in ritardo sono la normalità. Siamo pronti a guadagnare anche meno, ma vogliamo maggiori tutele nei pagamenti soprattutto per i colleghi più giovani. Siamo pronti dialogare con le istituzioni: stimo Infantino, ma la Fifa mi sembra un po’ ottusa sull’argomento. Mentre la Uefa e la Figc sono molto più aperte».