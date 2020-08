Patrick (Shakhtar): “Inter avversario molto forte, dobbiamo sfruttare le loro debolezze”

Intervistato dal sito della Uefa, Alan Patrick presenta così Inter-Shakhtar in programma domani sera: “Giocano con un 3-5-2 che è un po’ diverso dagli avversari che affrontiamo di solito. Ma ovviamente non dovremmo rinunciare ad avere molto possesso palla, che è una caratteristica della nostra squadra. Dobbiamo cercare di imporre il nostro stile di gioco. Sappiamo che questi sono avversari estremamente forti. Ma come ho detto, dobbiamo restare fedeli al nostro gioco ed essere noi stessi. E ovviamente, viste le idee che abbiamo dopo aver analizzato le loro partite, dobbiamo cercare di sfruttare le loro debolezze“, ha dichiarato il giocatore.

(shakhtar.com)