Inter-Lazio: “L’arte di difendere”. Serie A celebra ‘il gol’ in difesa di Pavard

Il risultato era ancora sull'uno a zero ed era ripartita contropiede la Lazio. I nerazzurri, in forcing per trovare il pareggio (poi arrivato con Dumfries) hanno rischiato di incassare il due a zero quando un lancio ha involtato Valentín Castellanos, detto Taty, verso la porta di Sommer. E quando si stava per avvicinare pericolosamente alla porta nerazzurra la rincorsa di Pavard per fermarlo ha dato i suoi frutti.