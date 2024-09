Con un post super gentile, il difensore dell'Inter dimostra di aver accettato serenamente la decisione di Deschamps di non convocarlo (dopo averlo tenuto in panchina per tutto l'Europeo)

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 settembre 2024 (modifica il 6 settembre 2024 | 15:16)

Non ha giocato nelle gare dell'Europeo anche se era stato convocato e Didier Deschamps ha deciso di non convocarlo in questa pausa per le Nazionali. Benjamin Pavard non ci sarà stasera per Francia-Italia, ma dal suo profilo social fa sapere di aver accettato la decisione del ct serenamente. O almeno questo sembra voler dimostrare con l'ultimo post pubblicato tra le sue storie.

Il difensore interista ha scritto: "Sono il primo tifoso della Nazionale francese, buona partita ragazzi", ha scritto ai giocatori della Nazionale riprendendo un post pubblicato dal profilo ufficiale della federazione francese su Instagram. Nei giorni scorsi il CT francese ha parlato proprio di lui e della sua mancata convocazione: "Non pensavo fosse coerente richiamarlo dopo non averlo preso in considerazione in un primo momento. Ritengo che questo sia il momento di vedere all’opera il maggior numero di giocatori possibile. Non c’è niente di definitivo per Pavard". Il commissario tecnico era stato criticato dai media francesi anche quando aveva deciso di tenerlo in panchina all'Europeo.