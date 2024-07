L'Europeo della Francia è terminato in semifinale, con la sconfitta per 2-1 contro la Spagna. Un risultato per certi versi deludente, considerando che la selezione transalpina veniva indicata come la principale candidata alla vittoria finale. Tra le tante critiche piovute addosso al ct Didier Deschamps, oltre alla qualità del gioco molto bassa in rapporto al valore della rosa a disposizione, c'è la scarsa valorizzazione dei calciatori convocati: sono ben 7, infatti, gli elementi che non hanno messo piede in campo neanche per un minuto.