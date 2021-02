Pavarese: “Se l’Inter batte il Milan difficile recuperare anche per la Juve”

Il dirigente sportivo ha parlato della bagarre nei primi posti con il derby di Milano alle porte

Luigi Pavarese, dirigente sportivo, si è espresso ai microfoni di TMW sull'andamento di alcune squadre nelle zone alte di classifica in Serie A. Questo il suo pensiero: "Obiettivo Champions per il Napoli? Penso sia l'obiettivo minimale richiesto da De Laurentiis a Gattuso e Giuntoli. Questo campionato è così affascinante perché incerto, anche se l'Inter ora non è impegnata nelle coppe, e se domenica vincessero il derby recuperare lo svantaggio sarebbe difficile anche per la Juventus. Il Napoli però con Roma, Lazio e Atalanta si può giocare tranquillamente il quarto posto. Se il Milan continua a meravigliare, il terzo sarebbe impensabile".