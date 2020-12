Pavoletti: “L’Inter potrebbe risentire dell’eliminazione. Nainggolan? Magari a gennaio…”

Intervenuto ai microfoni di Videolina, Leonardo Pavoletti, centravanti dei sardi, ha parlato così in vista della sfida con l’Inter di domenica alle 12.30: “I nerazzurri sono una squadra di primo livello che punterà a vincere il campionato. Potrebbero risentire dell’eliminazione della Champions, specie nei primi venti minuti, se entriamo in campo determinati e concentrati possiamo dare fastidio. Hanno tanti campioni difficili da controllare, ma giochiamo in casa, dobbiamo complicargli la vita. Nainggolan? Ci vorrebbe sempre dentro e fuori dal campo. Uno che nello spogliatoio ti fa alzare l’asticella. Uno giusto, come di io. Poi lui ama stare a Cagliari, quindi non credo ci sia altro da aggiungere. Magari il presidente a gennaio, ci fa un bel regalo…”.

(cagliaricalcio.com)