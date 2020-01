Pazienza: “Juve-Inter dell’1 marzo non sarà decisiva: ecco perché. E quest’anno…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, l’ex centrocampista Michele Pazienza ha risposto alla domanda se lo scontro diretto tra Juventus e Inter dell’1 marzo possa essere decisivo per lo scudetto: “No, perché mancherebbero ancora tante partite alla fine e il campionato rimarrebbe comunque aperto. E il merito è da attribuire a squadre come Cagliari, che ieri nella partita con l’Inter ha giocato alla pari. Staremo a vedere, sicuramente quest’anno non è già deciso a questo punto della stagione”.