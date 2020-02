L’incantesimo di Conte sveglia i suoi nell’intervallo. Ma a vincere il derby è la Pazza Inter

Rimonta pazzesca dell’Inter nel derby, contro il Milan ritorna per una notte la Pazza Inter che Conte ha sempre voluto tenere lontano dai suoi ragazzi.

“Se i muri dello spogliatoio nerazzurro potessero parlare, mai come stavolta sarebbero utili per capire cosa è successo nella notte del derby. Chissà, magari Conte all’intervallo ha tirato fuori la pozione magica e ha fatto l’incantesimo. Bloccata e messa nell’angolo l’Inter nei primi 45 minuti. Libera di testa e di un’intensità straripante nel secondo tempo, per una rimontona da 0-2 che in un derby non si vedeva dal celebre 6-5 interista datato 1949″.

“Due stracittadine e 6 punti in tasca: il Milan porta davvero bene ad Antonio. Ha superato il primo ostacolo del ciclo terribile, riacciuffando la Juve al primo posto, e ora all’orizzonte vede già Napoli e Lazio, da affrontare nel giro di 5 giorni, mercoledì e domenica. Per una notte, invece, quella pazzia che è il cuore del dna nerazzurro si ripropone nel modo migliore. L’euforia contagia anche il presidente Steven Zhang, che su Instagram si lascia andare: «Inter, sei la speranza e la luce di tutto. Ci meritiamo il meglio! Milano siamo noi!».