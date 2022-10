SM – Pazza Inter, gruppo compatto e un’istantanea lo conferma. Barella e Lautaro…

"Riecco la pazza Inter, a lungo avanti, la vince al 95' con un rimpallo". Apre così il servizio di Sport Mediaset in merito alla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. La terza vittoria di fila dei nerazzurri in campionato. Per l'Inter, tanti segnali positivi e una conferma di un gruppo ritrovato e mai domo, come testimonia l'istantanea di Handanovic che dà consigli ad Onana dopo il gol di Lautaro.