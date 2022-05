CdS – Pazza Inter, ieri un dettaglio a fine primo tempo ha fatto la differenza

L'analisi del quotidiano sulla rimonta che ha tenuto il Meazza col fiato sospeso ieri pomeriggio

L'Inter non muore mai. Lo dice il suo DNA, lo ha confermato la prova di ieri. Si legge infatti sul Corriere dello Sport di oggi: "Pazza Inter. E in una delle sue migliori versioni. I nerazzurri, infatti, hanno rischiato di consegnare lo scudetto al Milan con due turni di anticipo. Colpa di un primo tempo folle e schizofrenico, che ha visto l’Empoli scappare via addirittura di due reti, con una terza annullata per fuorigioco dal Var. Sfruttando un’autorete di Romagnoli per "tornare in vita", gli uomini di Inzaghi sono però riusciti a pareggiare già prima dell’intervallo. E questo ha fatto certamente la differenza, perché cominciare sotto la ripresa sarebbe stato rischioso per la tenuta nervosa di una squadra apparsa già stressata al fischio d’inizio".