Pazzini: “Handanovic ancora un grandissimo portiere. Sul mercato Inter…”

Così Giampaolo Pazzini, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a DAZN prima della sfida col Venezia di questa sera

Così Giampaolo Pazzini, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a DAZN prima della sfida col Venezia di questa sera: "Handanovic è fondamentale in porta, ma anche nella costruzione del gioco di Inzaghi. Si mette sempre a disposizione, detta l’inizio dell’azione. Il piede è molto educato, se non trova soluzioni nello stretto cerca le punte. Sta dimostrando ancora di essere un grandissimo portiere, parando. È un portiere ancora forte. Mercato gennaio? Dipende molto da quanto starà fuori Correa e dal futuro di Sensi".