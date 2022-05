Pazzini: “L’Inter ha 3-4 giocatori fondamentali, uno è Lautaro. Perisic…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter ha un'ossatura importante e matura, forse sono mancati i cambi soprattutto in mezzo"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Giampaolo Pazzini, ex centravanti, ha parlato così del futuro di Ivan Perisic: "Per esperienza personale è difficile valutare, non sappiamo bene come siano andate le cose: Marotta ci ha fatto capire che vorrebbero tenerlo, bisogna vedere se coincideranno le richieste economiche o meno. Per me ci sono 3-4 giocatori fondamentali e Lautaro è uno di quelli: in attacco l'Inter ha già perso Lukaku, Dzeko avrà un anno in più, Correa non ha tutti quei gol. Lautaro dà garanzie. L'Inter ha un'ossatura importante e matura, forse sono mancati i cambi soprattutto in mezzo".