Pazzini: “Inter, pari che sa di sconfitta ma è tutto aperto. Quando rincorri…”

Le considerazioni dell'ex attaccante nerazzurro a proposito dell'1-1 interno della squadra di Inzaghi con la Fiorentina

Il rammarico in casa Inter è palpabile dopo l'1-1 con la Fiorentina. Ne ha parlato anche Giampaolo Pazzini, ospite di DAZN: "Dopo la partita col Torino ci si aspettava un pomeriggio diverso con la Fiorentina, che però a sua volta ha fatto un'ottima gara e ha avuto le sue occasioni. Quando sei costretto a rincorrere devi sempre vincere, il margine di errore si azzera e un pareggio come questo sembra una sconfitta, ma il campionato è ancora lungo ed è tutto in gioco per l'Inter".