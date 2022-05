Pazzini: “Inter, mi aspetto reazione di rabbia e orgoglio. Dopo il gol Milan…”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro e rossonero prima della gara tra gli uomini di Inzaghi e l'Udinese

Gianpaolo Pazzini, ex Inter e Milan, ha parlato così al microfono di DAZN dopo il match dei rossoneri e prima della vittoria dei nerazzurri: "Dall'Inter mi aspetto una reazione rabbiosa. Contro la Juventus avevo visto un'Inter che sembrava inarrestabile, rinata. A Bologna, è mancato questo aspetto, ma oggi mi aspetto una risposta di orgoglio e rabbia. E' sicuramente difficile giocare in questa condizione, ma quando lotti per lo scudetto devi confrontarti con questa pressione. Speravano sicuramente in un passo falso del Milan, ma sono giocatori abituati a certe cose".