Pazzini: “Inter, importante dare una sterzata. Dzeko grande campione”

L'Inter torna a vincere anche in Serie A dopo l'importante reazione contro il Barcellona in Champions League. Ne ha parlato anche Giampaolo Pazzini, ospito oggi di DAZN. Queste le parole dell'ex attaccante nerazzurro: "Era molto importante per l'Inter dare continuità e una sterzata al campionato. E' stata brava, perché dopo aver subito il gol ha saputo reagire ed è tornata avanti con un grande campione come Edin Dzeko".