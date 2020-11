Pazzini: “Inter, poche cose da dire: deve vincere in CL. Compito arduo per Conte”

Giampaolo Pazzini, ex nerazzurro, che da poco ha lasciato il calcio giocato, ha parlato anche dell’Inter durante un suo intervento a Skysport: «Non mi voglio mettere nei panni di Conte che ha un compito arduo. È stata sprecata una chance importante nella gara contro il Real Madrid e deve vincere. Quando hai poche possibilità anche le cose da dire sono meno, puoi solo vincere».

-C’è stato mai qualcuno con cui ti sei trovato meglio di Cassano quanto a giocate?

No. Difficile. Con Cassano mi sono trovato davvero bene. Riuscivo a leggere prima quello che con le sue qualità riusciva a fare. Solo lui poteva fare certi passaggi e certi cross. Lui mi capiva meglio di me. È stata una cosa particolare, ci capivamo bene in campo, si vedeva e mi sono divertito molto. Ho giocato anche con tanti altri campioni, ma era un modo diverso di giocare. Ho giocato con Eto’o, Sneijder, Milito, con Toni. Grandissimi campioni ma modi diversi di giocare e trovarsi in campo. Diciamo che per come giocavo io, prima punta e finalizzatore, Cassano è stato quello con cui mi sono trovato meglio.

-Che campionato è?

Stranissimo, condizionato da questa condizione del covid19. È un altro sport. Anche Totti dice che giocare senza tifosi è diverso, mancano pathos e adrenalina. Alcune squadre ne risentono, altre stanno continuando a fare grandi cose sull’onda dell’entusiasmo. La Juve ha ricostruito ma sulla carta è ancora la più forte. Deve ritrovare la cattiveria di voler vincere che magari negli anni può passare. Le squadre che vincono lo scudetto sono ciniche e concrete, la Juve non ha queste caratteristiche ora, gli serve tempo.

(Fonte: SS24)