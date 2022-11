Pazzini: “Tottenham-Milan sarà match equilibrato. Conte sulla panchina dell’Inter…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giampaolo Pazzini ha parlato delle difficoltà che il Milan può riscontrare negli ottavi di Champions League contro il Tottenham. "Innanzitutto gli inglesi, a maggior ragione se allenati come in questo caso da Conte, hanno un’intensità di gioco sempre molto elevata. Nel loro calcio l’aspetto fisico è determinante. In più, il Tottenham ha due attaccanti, Kane e Son, che possono farti male in ogni momento: il primo ha i movimenti del centravanti vero, anche se sa muoversi anche fuori area, è prestante e forte di testa; il secondo è veloce e fortissimo nell’uno contro uno. E poi, è una squadra più abituata in tempi recenti a sfide di questo livello".

Il fatto che Conte conosca ovviamente il calcio italiano e il Milan, e che anche alcuni dei suoi giocatori – Perisic, Kulusevski, Bentancur – abbiano frequentato la Serie A, rappresenta di sicuro un vantaggio per il Tottenham; ma lo è anche di riflesso per il Milan?

“Sicuramente è un vantaggio per Conte, che sulla panchina dell’Inter ha affrontato i rossoneri in partite decisive per lo scudetto, ma lo sarà anche per il Milan e per Pioli, che ha ben presente l’idea di calcio del suo collega. Insomma si affronteranno due squadre che hanno pochi segreti una per l’altra. Anche per questo sarà un confronto equilibrato”.