Pecchia: “Kean esterno? Può farlo: non è come mettere Lukaku in fascia. Allegri…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Verona Fabio Pecchia ha parlato così di Moise Kean, tornato alla Juventus

«Nei dieci mesi in cui lo ho allenato non ho mai avuto alcun tipo di problema, non mi ha dato mai la sensazione di essere un ragazzo che non stava alle regole o dentro certi limiti, anche in un contesto complicato come quello della stagione di allora».

«Moise è certamente una prima punta, ma ha la capacità di recupero per giocare da attaccante esterno. Non è un’ala, ma non è come mettere Lukaku in fascia. Può anche farlo. Allegri lo conosce e sa come impiegarlo, anche in rapporto a come si integra con gli altri».