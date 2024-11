Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Eraldo Pecci, ex calciatore, ha parlato così del momento della Fiorentina: "Per la Fiorentina sarà un bell'anno, ci sono bei premi per tutti. La classifica dà l'opportunità di fare una coppa europea anche a molte squadre e la Fiorentina può essere fra queste. Secondo me conta poi l'atteggiamento della squadra, è determinante. Basta vedere il Milan nel derby con l'Inter. L'allenatore si prende molti meriti che non ha e molte colpe che non ha. Tanto dipende dall'atteggiamento dei giocatori secondo me".