I nerazzurri di Zanchetta, reduci dal successo contro l'Empoli, si preparano per la sfida contro i brianzoli

Decima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Andrea Zanchetta, reduce dal successo per 3-1 contro l'Empoli, affronta in trasferta il Monza, in serie positiva da 5 partite (4 pareggi e una vittoria).