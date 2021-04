Pecci: “Inter senza coppe? Poche gare in meno. Vince perché…”

L'ex calciatore ha parlato negli studi di Rai Sport del cammino svolto finora dai nerazzurri

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha parlato negli studi di Rai Sport del grande percorso dell'Inter. Queste le sue consdierazioni: "Conte ha raccolto i frutti delle basi messe l'anno scorso. L'Inter ha avuto anche la "fortuna" di uscire dall'Europa e questo psicologicamente ha dato alla squadra la convinzione di vincere il campionato. Va anche detto che le partite rispetto alle altre non sono state tante in meno. L'Inter ha vinto perché ha la squadra più attrezzata in tutti i ruoli. Il Milan ha fatto il suo, ma ha meno potenzialità".