«Si chiama giuoco del calcio, non scienza del calcio. E invece siamo circondari da scienziati, anche tra i maestri di calcio: se non abbiamo più un Totti o un Del Piero è perché ai bambini, troppe volte, viene insegnata la tattica e non la tecnica».

«Manca la cultura della formazione, non c’è cura per la crescita individuale: molti calciatori, quando smettono e iniziano una carriera nuova su panchine giovanili, pensano non ad accompagnare talenti ma a preparare se stessi per quando alleneranno i grandi. È una mia opinione, per carità, ma resto convinto che l’assenza di campioni non è solo un problema generazionale».