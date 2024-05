Intervistato dal Corriere della Sera, Eraldo Pecci, ex calciatore e oggi opinionista tv, ha elogiato l'Inter di Simone Inzaghi

Intervistato dal Corriere della Sera, Eraldo Pecci, ex calciatore e oggi opinionista tv, ha elogiato l'Inter di Simone Inzaghi per la conquista del 20° scudetto:

«L’Inter ha dominato, scudetto strameritato. Inzaghi bravo ad amministrare. Per il resto siamo molto indietro: con grandi eccezioni come Gasperini e Thiago Motta. O Baroni: gli cambiano tutta la squadra del Verona a gennaio e lui è ancora lì a lottare per la salvezza".