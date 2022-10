Ag Pedraza: “Inter? Ne abbiamo parlato in estate, affare saltato perché…”

"Negli ultimi giorni di agosto ne abbiamo parlato con l’Inter, ma l’affare per ora non è andato in porto, anche perché c’era poco tempo prima della chiusura del mercato. In passato anche l’Atalanta aveva mostrato interesse. Con il Villarreal i patti sono chiari: se arriva l’offerta di una big, tutte le parti la prendono seriamente in considerazione".