Barcellona, Pedri: “Tutti hanno visto cos’è successo contro l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Television Espanola, Pedri , centrocampista del Barcellona, è tornato di nuovo sulla sconfitta contro l'Inter e non solo: "Tutti hanno visto cos'è successo con l'Inter. Lewandowski? Ha sempre segnato tanti gol, vederlo qui in allenamento e vedere come si allena e gioca è davvero incredibile, lavora come se avesse 19 anni ed è uno spettacolo averlo con noi.

Gli acquisti sono stati spettacolari per noi, ci danno tanta pericolosità in attacco e solidità dietro: vogliamo che i risultati restino questi, e migliorino quelli della Champions League. Xavi? Dal primo giorno in cui è arrivato mi ha dato molta fiducia. Ho sempre visto il calcio che ha giocato al Barça ed è quello che cerco di fare sefuendo quello che ci trasmette. Questa fiducia in me e nei giovani mi fa molto bene".