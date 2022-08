Lazio, Pedro: “Contento per la vittoria, Champions raggiungibile. Sarri? Un po’ come Guardiola”

"Remuntada? Sono contento della vittoria, dei tre punti, per i tifosi a cui diciamo grazie mille, per noi è importante questa vittoria. Sempre bello fare gol e fare l'assist per il gol di Luis Alberto, un gol allucinante, per noi è un passo avanti, siamo sulla strada giusta e possiamo giocarcela con chiunque. Ce la potete fare per la Champions? Si può fare, il percorso è lungo, siamo appena all'inizio, giocando così questa è la strada giusta. Sarri è un allenatore diverso dai classici allenatori italiani, vuole sempre avere il possesso palla per avere occasioni, è simile alle idee di Guardiola anche se Guardiola è il migliore al mondo, la squadra ha capito le sue idee e dobbiamo continuare così"