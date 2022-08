Pedullà – Acerbi non vede l’ora di andare all’Inter, ma deve aspettare. Prima…

Il difensore della Lazio rimane il favorito per occupare la casella nella retroguardia nerazzurra lasciata libera da Ranocchia

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sulla trattativa Inter-Acerbi: "Acerbi non vede l'ora di andare all'Inter, ma deve ancora aspettare. Acerbi ha scelto Inzaghi, Inzaghi ha scelto Acerbi. L'Inter vuole fare le cose con calma, dopo aver valutato tutti e 3 i nomi. Il fatto che l'agente sia Pastorello non sposta nulla. Il problema non è dell'Inter che vuole aspettare, è di Acerbi e di chi lo assiste".