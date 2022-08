Pedullà – Addio Sanchez, non è ancora fatta. E lui non molla un euro

L'attaccante cileno non rientra nei piani dell'Inter, ma non ha ancora trovato un accordo per la risoluzione del contratto

Il capitolo fine della storia tra l'Inter e Alexis Sanchez non è ancora arrivato. Alfredo Pedullà su Twitter spiega: "Aggiornamento Sanchez: non era fatta due giorni fa, non è fatta ora. Il Marsiglia non ha formalizzato offerta precisa, quindi dopo quel passaggio si capirà cosa fare. Serve tempo, prima di sbandierare firme che non ci sono. E lui non molla un euro".