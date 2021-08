Pedullà – Atalanta, Zapata c’è rimasto male: voleva l’Inter. Percassi aprirà?

Il retroscena raccontato dall'esperto di calciomercato sull'attaccante colombiano seguito dai nerazzurri

Duvan Zapata era l'obiettivo numero uno dell'Inter, almeno fino a quando i nerazzurri hanno sperato in una apertura da parte dell'Atalanta. Apertura che finora non c'è stata e ha costretto Marotta e Ausilio a guardare altrove.

Spiega Alfredo Pedullà sul suo sito: "Duvan Zapata ora è infortunato e il destino ha voluto che lo stop arrivasse dopo la decisione dell’Atalanta di non aprire all’Inter. Zapata c’è rimasto male, pensava di coronare il suo sogno, ha un grande rapporto con la Dea ma ritiene che un autobus del genere non passerà più. E’ una scelta definitiva quella del club di Percassi? Vedremo, al momento è così, ma ci sono ancora 10 giorni di mercato. Intanto, l’Inter si prepara a scegliere il nuovo attaccante: vi abbiamo raccontato gli importanti sviluppi da ieri per Correa, che dirà no all’Everton fino a quando avrà una speranza di indossare la maglia nerazzurra. E il Tucu evidentemente spera. Nel radar, ovvio, resta Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach".