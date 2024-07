La sera del 12 luglio ci fu una telefonata di Giuntoli a Setti, in cui ha chiesto informazioni sulla trattativa con l'Inter. C'erano già state due trattative non andate a buon fine, con la Lazio e con il Rennes. L'Inter va avanti, arriviamo a lunedì-martedì: non c'è ancora l'incontro con il Verona, ma c'è accordo con gli agenti. Mercoledì mattina il Verona stava per intuire qualcosa. L'Inter stava riflettendo, e parte lo scippo: ieri pomeriggio gli agenti colombiani erano già a Torino per discutere il contratto, alle stesse condizioni. Dopo di che Giuntoli ha chiamato il Verona, garantendo le stesse cifre dell'Inter. Cabal si è presentato a Torino, gli agenti erano già lì e l'affare si è chiuso".