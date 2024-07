"L’uomo mercato della Signora ha piazzato la zampata decisiva, con un rilancio che ha convinto l’Inter a farsi da parte, lasciando campo libero alla Juventus. Operazione confezionata in un lampo, anche se in realtà Giuntoli si era mosso già qualche giorno fa, quando aveva capito che il club campione d’Italia aveva intenzioni serie, chiedendo informazioni all’Hellas sul giocatore. Ieri è arrivata l’offerta che ha chiuso i giochi: 10 milioni più 2 di bonus, a quel punto l’Inter — che aveva messo Cabal in stand by — si è defilata, facendo sapere di non avere intenzione di partecipare ad aste, e la Signora ha avuto campo libero. Oggi il nuovo rinforzo di Thiago Motta è atteso a Torino per le visite mediche: se non ci saranno intoppi sarà subito a disposizione del tecnico e sabato potrà partire insieme ai nuovi compagni per la tournée in Germania", scrive La Gazzetta dello Sport.