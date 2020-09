Pedullà: “Inter, contatti con il Napoli per Llorente ma il preferito di Conte è un altro. Gervinho…”

Intervenuto come di consueto nel corso della trasmissione ‘Sportitalia Mercato‘, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del mercato dell’Inter e le possibili mosse in entrata: “Non ci sono carte firmate né per Darmian con il Parma, né per Pinamonti con il Genoa. Ma sono promesse a cui l’Inter vuole tener fede per mantenere i rapporti. Vedremo se Pinamonti resterà come quarta punta o andrà via. Lo stesso vale per Sebastiano Esposito, che piace sempre al Parma. Per quel ruolo ci sono stati contatti con il Napoli per Fernando Llorente. Invece Olivier Giroud del Chelsea è il preferito di Antonio Conte per completare l’attacco. Ma attenzione alla mina vagante: è Gervinho, che entro fine mercato può lasciare il Parma. Piace a Conte e non solo“.