Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato così lo sfogo di Antonio Conte dopo Inter-Napoli: "Sono d’accordo con lui quando sostiene che il protocollo è un figlio di carta straccia da infilare in un cassetto da chiudere a tripla mandata. E che se un arbitro sbaglia in modo clamoroso, bisogna andare oltre uno stucchevole pilota automatico che non consente di coinvolgere il Var. E proprio per questo motivo non sarei contrario a una chiamata da utilizzare nelle situazioni più controverse.